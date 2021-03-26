Erzurum, Ağrı, Kars ve Tunceli'de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Erzurum, Ağrı, Kars ve Tunceli, aralıklarla etkili olan karla beyaza büründü.
Erzurum'da gece başlayan kar, gün içinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Bina çatıları ile araçların karla kaplandığı kentte, tarihi yapılarda güzel manzaralar oluştu.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.
Ağrı
Ağrı'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah başlayan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Kar ve tipi nedeniyle Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.
Kars
Kars'ta da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Soğuk havanın etkili olduğu ilçede, Acısu Deresi de kısmen dondu.
Tunceli
Tunceli'de gece etkili olan sağanak, sabah yerini kara bıraktı.
Kentin bazı yüksek kesimleri ile Ovacık, Hozat, Çemişgezek ve Pülümür ilçeleri beyaza büründü.
Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Kaynak: AA
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