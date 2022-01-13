Gürpınar'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Van'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentin bir çok noktasını etkisi altına alan yağış, Gürpınar ilçesinde de vatandaşlara zor allar yaşattı.

Okuldan yay olarak evlerine dönen öğrenciler yolda kara yakalandı.

İlçedeki bazı besiciler yağışa rağmen koyunlarını dışarıda besledi.

Öğrencilerden Fatma Beray Koç, kar yağışına çok sevindiklerini ve uzun süredir böyle yoğun yağış olmadığı söyledi.

Besicilerden Abdullah Sekvan ise kar yağışının işlerini çok zorlaştırdığını ancak durumdan şiyaket etmediklerini belirtti.

Sekvan, "İnşallah kar çok yağar çünkü ihtiyacımız var. Geçen yıl yağmadığı için susuz geçti. Bu yağışlar kuraklık riskini de ortadan kaldıracağı için çok önemli." diye konuştu.

Karayolları ekipleri ise iş makineleriyle yollarda kar temizleme çalışması yaptı.