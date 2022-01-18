Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan kar, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
İlçede öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Trafikte olan sürücüler karlı kaplı yollarda, vatandaşlar ise kaldırımlarda güçlükle ilerledi.
Belediye ekipleri, yolların ulaşıma açık tutulması için çalışma yürütüyor.
D-300 karayolundaki ulaşımın aksamaması için karayolları ekipleri tuzlama ve kar kürüme çalışması yürütüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Darende'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika