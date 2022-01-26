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Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kar yağışı etkili oluyor

26.01.2022 17:36

Samsun, Kastamonu, Tokat, Amasya ve Çorum'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Samsun, Kastamonu, Tokat, Amasya ve Çorum'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Hafta sonu başlayan kar yağışı nedeniyle Samsun- Ankara kara yolunda her iki yönde de ulaşım, kontrollü sağlanıyor.

Çorum

Çorum'da iki gün aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı, etkili oluyor.

Çorum Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına 50 araç ve 240 personelle devam ediyor.

Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri ise Samsun-Ankara kara yolunu ulaşıma açık tutmak için çaba harcıyor.

Kar yağışının aralıklarla perşembe gününe kadar devam etmesi beklenen kentte hava sıcaklığı sıfır derecenin altında seyrediyor.

Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor

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Kastamonu, Amasya, Çorum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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