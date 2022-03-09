Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Karla kaplı cadde ve sokaklar

Kar yağışı altında ilerleyen araçlar

Vatandaşların karda yürümesi

Kartopu oynayan çocuk AĞRI - Ağrı'da sabaha doğru başlayan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Park halindeki araçların karla kaplandığı kentte, esnaf iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizledi.

Çocuklar da okul bahçelerinde kar topu oynayıp karın tadını çıkardı.

Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri de sorumluluk alanındaki yollarda ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karla mücadelesini sürdürüyor.