Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor

09.03.2022 19:30

Sakarya kent merkezinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Sakarya kent merkezinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Kentin yüksek kesimlerinden Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrası okuldan çıkan çocuklar eğlendi.

Yağış, kent merkezi ve yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Hendek ilçesinde de etkili olan kar sonrası yüksek kesimler beyaza büründü.

Dikmen Mahalle Muhtarı Menderes Ayvaz, AA muhabirine, yaylalarda etkili olan kar yağışının mahalle merkezinde de etkisini göstermeye başladığını söyledi.

Mahalle merkezinde kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiğini ve yağışın devam ettiğini dile getiren Ayvaz, Dikmen Yaylası'nda ise kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerinin ulaşımda aksama yaşanmaması için gerekli önlemleri aldığı bildirildi.

Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor
Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor
Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor
Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor
Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor
Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor
Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor
Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor

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Korucuk, Sakarya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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