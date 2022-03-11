Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Ekiplerin karla mücadele etmesi

Boztep'de kar manzarası

Karla kaplanan alanlar

Araçların karda ilerlemekte güçlük çekmesi

Vatandaşların yolda yürümesi, fotoğraf çekmesi

Karla kaplanan fındık ağaçları ORDU - Ordu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ordu'da da etkili olan kar nedeniyle 32 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

İl genelinde devam eden yağış nedeniyle Büyükşehir Belediyesine bağlı 533 personel, 464 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kentte 277 mahalle yoluna müdahale eden ekipler, kapalı 32 mahalle yolunun açılması için de çalışmalara devam ediyor.