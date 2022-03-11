Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Kar yağışı etkili oluyor

11.03.2022 14:07

Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te kar yağışı etkisini gösteriyor.

Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te kar yağışı etkisini gösteriyor.

Sakarya'da önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ile bazı ilçelerde etkisini aralıklarla sürdürüyor.

Kent merkezi ile 1725 rakımlı Dikmen Yaylası ve Çam Dağı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Öte yandan sokak hayvanlarının karda birbirleriyle oynaması ilgi çekti.

Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor

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KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR Kar etkili oluyor Kar etkili oluyor

Kocaeli, Karabük, Sakarya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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