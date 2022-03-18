Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Kar yağışı etkili oluyor

18.03.2022 10:55

Bolu kent merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Bolu kent merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kent merkezinde iki gündür kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışı merkezde günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler zaman zaman rampalarda zor anlar yaşıyor. Belediye ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Kar yağışının kazalara neden olmaması için sürücüleri uyaran trafik ekipler, sürücülerden yakın takip, hatalı sollama, aşırı hız yapmamalarını, kış lastiği olmayan araçlara trafiğe çıkılmamasını istedi.

Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor

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Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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