Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Kar yağışı etkili oluyor

18.03.2022 12:04

Samsun'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken güzel görüntülerin de oluşmasına neden oldu.

Samsun'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken güzel görüntülerin de oluşmasına neden oldu.

Kentte aralıkla etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun- Ankara kara yolunda Karayolları ekipleri, yolu temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun kar nedeniyle vatandaşlar iş yerlerinin önünü küreklerle açarken, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehir merkezinde kar temizle çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Beyaz örtüyle kaplanan şehir merkezi ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor

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Ankara, Samsun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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