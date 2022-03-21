Bolu'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu'da kar yağışı etkili oluyor

21.03.2022 10:18

Bolu'da kar yağışı bir haftadır aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Bolu'da kar yağışı bir haftadır aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Sabah saatlerinde yeniden başlayan yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Aralıklarla sürmesi beklenen kar yağışının cuma günü yerini sağanağa bırakacağı, hafta sonu ise hava sıcaklıklarının artacağı bildirildi.

Bolu'da kar yağışı etkili oluyor
Bolu'da kar yağışı etkili oluyor
Bolu'da kar yağışı etkili oluyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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