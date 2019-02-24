Kar Yağışı Etkili Oluyor - Beylerbeyi-Çamlıca - İstanbul
36 dakika önce
- Etkili olan kar yağışı İSTANBUL - İstanbul'un bazı ilçeleri ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
- Etkili olan kar yağışı İSTANBUL - İstanbul
'un bazı ilçeleri ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar
yağışını eğlenceye çeviren bazı vatandaşlar kartopu oynayarak karın tadını çıkarmaya çalıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:03 Kaynak: AA
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