Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Etkili Oluyor - Beylerbeyi-Çamlıca - İstanbul

Kar Yağışı Etkili Oluyor - Beylerbeyi-Çamlıca - İstanbul

36 dakika önce

- Etkili olan kar yağışı İSTANBUL - İstanbul'un bazı ilçeleri ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

- Etkili olan kar yağışı İSTANBUL - İstanbul'un bazı ilçeleri ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışını eğlenceye çeviren bazı vatandaşlar kartopu oynayarak karın tadını çıkarmaya çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:03 Kaynak: AA

İstanbul, Kar, Güncel
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