Kar yağışı etkili oluyor - Çamlıca Tepesi / Üsküdar Meydanı - Son Dakika
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Kar yağışı etkili oluyor - Çamlıca Tepesi / Üsküdar Meydanı

11.03.2022 15:09

İstanbul'da dün öğleden itibaren aralıklarla yağan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

İstanbul'da dün öğleden itibaren aralıklarla yağan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve Maltepe ilçelerinde günün ilk saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçların kar yağışından dolayı rampalarda ilerlemekte zorlandığı görüldü.

Ekiplerin kar temizleme ve tuzlama çalışması devam ederken Çamlıca tepesi ve yüksek kesimlerde yollar beyaza büründü.

TEM ve D-100 karayolunda araçlar kar yağışından dolayı yavaş bir şekilde ilerlerken, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri, kar yağışı başladığı anlarda tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışı Avrupa Yakası'nda da etkili olurken, yağış nedeniyle evlerin çatıları, ara sokaklar ve yol kenarındaki yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde günün ilk saatlerinde şiddetli kar yağışı görülürken, bazı vatandaşlar da bu anları cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

Galata Köprüsü'nde ise bazı vatandaşlar şiddetli kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden oltalarıyla balık tuttu.

İBB trafik uygulamasına göre saat 07.30 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.

Kar yağışı etkili oluyor - Çamlıca Tepesi / Üsküdar Meydanı
Kar yağışı etkili oluyor - Çamlıca Tepesi / Üsküdar Meydanı
Kar yağışı etkili oluyor - Çamlıca Tepesi / Üsküdar Meydanı

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İstanbul, Üsküdar, Çamlıca, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışı etkili oluyor - Çamlıca Tepesi / Üsküdar Meydanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yağışı etkili oluyor - Çamlıca Tepesi / Üsküdar Meydanı - Son Dakika
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