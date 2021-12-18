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Kar yağışı etkisini gösterdi, onlarca araç yolda kaldı - Son Dakika

Kar yağışı etkisini gösterdi, onlarca araç yolda kaldı

18.12.2021 16:27
Kar yağışı etkisini gösterdi, onlarca araç yolda kaldı

Bingöl-Diyarbakır karayolunda kar yağışı nedeniyle onlarca araç yolda kaldı.

Bingöl- Diyarbakır karayolunda kar yağışı nedeniyle onlarca araç yolda kaldı.

Meteorolojinin önceden uyardığı kar yağışı Bingöl'de yer yer etkisini gösteriyor. Yağan kar ile birlikte Bingöl-Diyarbakır Tapantepe mevkiinde ambulans, kamyon ve otobüs başta olmak üzere birçok araç yolda kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, ulaşımın aksamaması amacıyla yol güzergahında kar temizleme araçlarıyla çalışma yürütüyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda ise, "Bingöl çevrelerinde ise karla karışık yağmur, yüksek kesimleri kar yağışlı olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - BİNGÖL

Kar yağışı etkisini gösterdi, onlarca araç yolda kaldı
Kar yağışı etkisini gösterdi, onlarca araç yolda kaldı

Diyarbakır, Tragger, Bingöl, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar yağışı etkisini gösterdi, onlarca araç yolda kaldı - Son Dakika


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