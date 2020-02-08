Kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor - Son Dakika

Kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor
6 saat önce
İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı, zaman zaman etkisini göstermeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:54 Kaynak: İHA
İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı, zaman zaman etkisini göstermeye devam ediyor.
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybederken, zaman zamanda etkili olamaya devam ediyor. Bahçelievler'de etkisini sürdüren kar yağışı aralıklarla devam ediyor. - İSTANBUL
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