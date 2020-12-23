Kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Kar yağışı etkisini sürdürüyor
23.12.2020 13:39
Şırnak'ta 2 gündür etkili olan yağmurun ardından dün gece başlayan kar yağışı dolayısıyla Siirt-Şırnak kara yolu Birini mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.
Şırnak'ta 2 gündür etkili olan yağmurun ardından dün gece başlayan kar yağışı dolayısıyla Siirt-Şırnak kara yolu Birini mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, İl Özel İdare ve karayolları ekiplerinin yaptığı 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Bölgede kar yağışı sürerken ekiplerin yol açma çalışması devam ediyor.
Öte yandan, Beytüşşebap ilçesi ve bağlı köylerinde de dünden itibaren etkili olan kar yağışı 16 köy yolunu ulaşıma kapattı.
Kapalı köy yollarını açma çalışmaları ekiplerce sürdürülüyor.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına bir tepki daha: Onlarca insanın kanı elinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun vergi önerisine sert çıktı: Bu ne sapkınlıktır ya! Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Liverpool, Renato Sanchez için Lille'e 20 milyon euro teklif edecek Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara! İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı Gıda sıkıntısından korkan Fransa, İngiltere'ye kapılarını açma kararı aldı Sahabiye Mahallesi'nde son 2,5 ayda 50 kişi koronadan öldü! Muhtar duruma isyan etti: Duyarsız davranıyorlar