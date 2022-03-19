Kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Kar yağışı etkisini sürdürüyor

19.03.2022 02:09

Sakarya'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Sakarya'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Sabah saatlerinden itibaren kendini gösteren kar, gün boyu kent merkezi ve ilçelerinde aralıklarla etkili oldu.

Yüksek kesimlerde bulunan mahallelerde kar şiddetini daha fazla hissettirirken, bazı ilçelerde köy yollarının kapanmaması için çalışma başlatıldı.

Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki sahil kenti Karasu'da zaman zaman kuvvetli rüzgarın de etkisiyle kar tipi şeklinde yağdı.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin tuzlama ve küreme çalışmalarıyla önemli geçiş güzergahları olan Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu Otoyolu, D-100 ve D-650 kara yollarında ulaşım normal seyretti.

Sakarya Valiliğince, vatandaşlara, yarın gece saatlerine kadar kuvvetli yağması beklenen kar ve soğuk hava nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, buzlanma ve tipiye karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı etkisini sürdürüyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika


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