Kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Kar yağışı etkisini sürdürüyor

19.03.2022 20:53

Kocaeli ve Karabük'te kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kocaeli ve Karabük'te kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte kuvvetli kar yağışının etkisini sürdürdüğünü

belirtti.

Yağışın, zaman zaman kısa süreliğine trafikte aksamalara sebep olduğunu aktaran Yavuz, "D-130 kara yoluna ekiplerimiz müdahale ederek trafik akışını sağladı. Lütfen dikkatli ve tedbirli olalım. Güvenlik birimlerimizin uyarılarını dikkate alalım. Kuvvetli kar yağışının trafik akışını ve enerji kesintisine sebep olmaması için Valiliğimizin koordinasyonunda, Karayolları, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, AFAD, emniyet ve jandarma ile 2 bin 902 personel, 1322 araçla sahadayız." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından yolların açık tutulması ve olası sorunların ortadan kaldırılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit ilçesindeki kent ormanına gelen aileler de kar topu oynayıp, kızak ve poşetlerle kayarak keyifli vakit geçirdi.

Zabıta ekipleri vatandaşın yardımına koştu

Sorumluluk sahasında devriye çalışmalarını sürdüren ekipler, cadde ve sokaklarda gördükleri yaşlı, engelli ve yürümekte zorluk çeken vatandaşları gidecekleri yerlere ulaştırıyor.

Bu kapsamda gece saatlerinde Kocaeli Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından kar yağışı nedeniyle evlerine dönemeyen evli çifti, zabıta ekipleri evlerine bıraktı.

Görme engelli eşiyle merkezde kalan bir vatandaş da zabıta ekiplerince evlerine götürüldü.

Ayrıca 2 yabancı turist ise şehir dışına gidecekleri için ekiplerce otogara bırakıldı.

Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı etkisini sürdürüyor

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Karabük, Kocaeli, Zabıta, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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