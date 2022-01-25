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Kar yağışı etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 24 il için turuncu, 9 il için ise sarı kodlu uyarı - Son Dakika

Kar yağışı etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 24 il için turuncu, 9 il için ise sarı kodlu uyarı

25.01.2022 23:37

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde etkisini hissettiren kar yağışları devam ederken Meteoroloji'den 24'ü turuncu, 9'u sarı kodlu olmak üzere 33 ilimiz için uyarıda bulunuldu. Vatandaşlardan buzlanma, don, çığ ve tipi gibi olumsuzlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Kar yağışları, başta İstanbul olmak üzere tüm yurdu etkisi altına alırken Meteoroji Genel Müdürlüğü'nden 33 ilimize uyarıda bulunuldu.

24 İL İÇİN TURUNCU, 9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Buna göre İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adana, Mersin, Antalya için turuncu kodlu uyarı verildi.

Öte yandan Hatay, Osmaniye, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri, Sivas için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşlardan başta buzlanma olmak üzere don, çığ ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Kar yağışı yurtta etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 24 il için turuncu, 9 il için ise sarı kodlu uyarı

YURDU CUMA GÜNÜ TERK EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, muhabirlere yaptığı açıklamada, yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu yağışlar İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacak. Bunun yanında Kocaeli ve Sakarya'nın yükseklerinde de yoğun kar yağışı bekliyoruz. Perşembe ve cuma günü yağışlı hava yurdun doğusuna doğru hareket edecek. Cuma günü Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışlarını gördükten sonra soğuk ve kar yağışlı havanın yurdu terk etmesini bekliyoruz."

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YERİNİ YAĞMURA BIRAKACAK

İstanbul'da yarın sabaha kadar orta kuvvette kar yağışlarının süreceğini belirten Macit, "Çarşamba sabah başlayarak üç gün boyunca İstanbul'da buzlanma ve don olayı yaşanacak. Dolayısıyla vatandaşların ulaşımda bu uyarıyı dikkate almasını istiyoruz. Hafta sonu yağışları İstanbul'da yağmur şeklinde olacak." diye konuştu.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji'den 24 il için turuncu, 9 il için ise sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 24 il için turuncu, 9 il için ise sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 24 il için turuncu, 9 il için ise sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 24 il için turuncu, 9 il için ise sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 24 il için turuncu, 9 il için ise sarı kodlu uyarı
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İstanbul, Sakarya, Cuma, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar yağışı etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 24 il için turuncu, 9 il için ise sarı kodlu uyarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yağışı etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 24 il için turuncu, 9 il için ise sarı kodlu uyarı - Son Dakika
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