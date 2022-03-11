Şiddeti artan kar yağışı sürücüleri ve trafiği olumsuz etkiliyor - Araçlar ilerlemekte zorluk çekti (2) - Son Dakika
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Şiddeti artan kar yağışı sürücüleri ve trafiği olumsuz etkiliyor - Araçlar ilerlemekte zorluk çekti (2)

11.03.2022 08:50

İstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yola çıkan sürücüler trafikte güçlükle ilerliyor.

İstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yola çıkan sürücüler trafikte güçlükle ilerliyor.

Kentte 9 Mart'ta başlayan, dün gün boyu aralıklarla süren, gece ise zaman zaman etkisini artırarak tipi şeklinde etkili olan kar yağışı, şehrin birçok bölgesinde devam ediyor.

Avrupa yakasında O-3 bağlantı yolu Esenler mevkisinde bazı tır ve kamyonların yoğun kar yağışı nedeniyle yol kenarında beklediği görüldü. Bağcılar mevkisinde karla kaplanan yolda ilerleyemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park etti. Yolda kalan ve ilerlemekte güçlük çeken araçlar nedeniyle bölgede trafik akışı ağır seyrediyor.

Mahmutbey gişeleri Ankara istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.

Anadolu yakasında sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili oluyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede yollar beyaza bürünürken, TEM otoyolu ve D-100 karayolunda sürücüler trafikte güçlükle ilerliyor.

Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar ve Beykoz'da da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Bu bölgelerde ana arterlerin açık olduğu, ara yollarda ise bazı araçların yolda kaldıkları gözlendi.

İBB Cep Trafik uygulamasına göre, saat 08.50 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu 58 olarak kaydedildi.

Şiddeti artan kar yağışı sürücüleri ve trafiği olumsuz etkiliyor - Araçlar ilerlemekte zorluk çekti (2)
Şiddeti artan kar yağışı sürücüleri ve trafiği olumsuz etkiliyor - Araçlar ilerlemekte zorluk çekti (2)
Şiddeti artan kar yağışı sürücüleri ve trafiği olumsuz etkiliyor - Araçlar ilerlemekte zorluk çekti (2)
Şiddeti artan kar yağışı sürücüleri ve trafiği olumsuz etkiliyor - Araçlar ilerlemekte zorluk çekti (2)
Şiddeti artan kar yağışı sürücüleri ve trafiği olumsuz etkiliyor - Araçlar ilerlemekte zorluk çekti (2)
Şiddeti artan kar yağışı sürücüleri ve trafiği olumsuz etkiliyor - Araçlar ilerlemekte zorluk çekti (2)
Şiddeti artan kar yağışı sürücüleri ve trafiği olumsuz etkiliyor - Araçlar ilerlemekte zorluk çekti (2)
Şiddeti artan kar yağışı sürücüleri ve trafiği olumsuz etkiliyor - Araçlar ilerlemekte zorluk çekti (2)
Şiddeti artan kar yağışı sürücüleri ve trafiği olumsuz etkiliyor - Araçlar ilerlemekte zorluk çekti (2)

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TEM Otoyolu, İstanbul, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şiddeti artan kar yağışı sürücüleri ve trafiği olumsuz etkiliyor - Araçlar ilerlemekte zorluk çekti (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şiddeti artan kar yağışı sürücüleri ve trafiği olumsuz etkiliyor - Araçlar ilerlemekte zorluk çekti (2) - Son Dakika
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