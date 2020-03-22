Kar yağışı fındıkta zirai don yaşatmadı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, 17-20 Mart tarihlerinde bölgede etkili olan kar yağışının fındıkta tahribata ve dona neden olmadığını bildirdi.

Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta içerisindeki kar yağışının özellikle orta ve yüksek rakımlı bölgelerde etkili olduğunu ifade etti.

Yağışın durmasının ardından uzman ekiplerinin saha çalışması yaparak fındıkta zirai don olayını araştırdıklarını belirten Sevinç, yapılan araştırma sonucunda böyle bir tespitle karşılaşılmadığını vurguladı.

Kar yağışının fındığını olumsuz etkilemeyeceğini, ancak don ve ayazın tahribata uğratabileceğine işaret eden Sevinç, "Kar yağışı fındıkta tahribata neden olmadı. Her hangi don ve ayazda yaşanmadı. Fındık ancak eski 5 derece ile 7 derecelerde zarar görür. Zaten hava sıcaklıkları bu seviyeye kadar da hiç düşmedi. Onun için üreticilerimiz endişeye kapılmasın." dedi.

Sevinç, çiçeklenme aşamasında olan fındığın, soğuk havalar nedeniyle henüz meyve oluşumuna başlamadığını da kaydetti.

Bu hava şartlarının fındığa zarar vermesinin söz konusu olamayacağını aktaran Sevinç, "Fındığı don vurdu gibi asılsız haberlere üreticilerimizin ve sektör temsilcilerinin itibar etmemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.