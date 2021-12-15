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KAR YAĞIŞI GÖÇERLERİ YOLLARA DÜŞÜRDÜ - Son Dakika

KAR YAĞIŞI GÖÇERLERİ YOLLARA DÜŞÜRDÜ

15.12.2021 10:32

BATMAN'da Çubuklu mezrasında yaşayan ve hayvancılık yapan köylüler kar yağışıyla birlikte Sason ilçesine dönüş yapmaya başladı.

BATMAN'da Çubuklu mezrasında yaşayan ve hayvancılık yapan köylüler kar yağışıyla birlikte Sason ilçesine dönüş yapmaya başladı.

Batman kırsal mahallelerinde hayvancılık yapan üreticiler, kar yağışı nedeniyle oldukça zor geçen çetin kış şartlarından hayvanları korumak için Sason ilçe merkezindeki ahırlarda beslemek zorunda kalıyorlar. Kar yağışı nedeniyle kırsalda zaman zaman hayvanlarıyla birlikte mahsur kaldıklarını belirten koyun üreticisi Necmettin Demir, böyle bir durum yaşamamak için yollara düştüklerini söyledi. Yiyecek ve bakım sıkıntıları gibi ihtiyaç sorunlarının çıkmaması nedeniyle köylüler hayvanlarını ilçe merkezine sürmeye başladı.

'SAATLERDİR YOLLARDAYIM'

İlçe Merkezine bağlı Çubuklu mezrasında hayvan üreticiliği yapan Necmettin Demir, 'Yaklaşık 9 aydır kırsaldayım. Kar yağışı nederiyle havalar soğumaya başladı. Kar kalınlığı yer ler yarım metreyi geçti. Bu nederle hayvanları ilçe merkezinde ahırlara götürüyorum. Şu ana kadar dört saattir yoldayım. Geceye kalmamaya çalışıyorum. Çünkü geceleri karlı havalarla kurtlarla da mücadele ettiğimiz oluyor dedi. Hayvanlarını güderken, karda zor anlar yaşayan Demir'e bölgede görev yapan Güvenlik Korucuları yardım etti.

KAR YAĞIŞI GÖÇERLERİ YOLLARA DÜŞÜRDÜ
KAR YAĞIŞI GÖÇERLERİ YOLLARA DÜŞÜRDÜ
KAR YAĞIŞI GÖÇERLERİ YOLLARA DÜŞÜRDÜ
KAR YAĞIŞI GÖÇERLERİ YOLLARA DÜŞÜRDÜ

Hisarcık, Batman, Sason, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAR YAĞIŞI GÖÇERLERİ YOLLARA DÜŞÜRDÜ - Son Dakika


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