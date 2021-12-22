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Kar yağışı göl ve akarsular için can suyu oldu - Son Dakika

Kar yağışı göl ve akarsular için can suyu oldu

22.12.2021 15:42

Kar yağışı göl ve akarsular için can suyu oldu Aralık ayında Muğla'ya düşen yağmur ve kar yağışı sonrası barajlardaki doluluk oranı artarken, kar yağışının göl, akarsu ve yeraltı suları için can suyu olduğu açıklandı.

Kar yağışı göl ve akarsular için can suyu oldu

Aralık ayında Muğla'ya düşen yağmur ve kar yağışı sonrası barajlardaki doluluk oranı artarken, kar yağışının göl, akarsu ve yeraltı suları için can suyu olduğu açıklandı.

MUĞLA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, küresem iklim krizi ve kuraklık nedeniyle oluşan su krizinin kış sezonunda yağan kar ve yağışların önemli olduğunu, bunun yanında kentsel altyapıların iklim değişikliğine hazırlıklı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Küresel iklim krizi ve kuraklık sonrası tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Muğla'da sel baskınları, orman yangınları felaket boyutuna ulaştı. Karadeniz bölgesinde sel baskınları, İç Anadolu bölgesinde kuraklık ve Ege ile Akdeniz bölgesinde ise orman yangınları felaketi yaşaman Türkiye, kış aylarının girmesi ile hem yağmur, hem de kar yağışı ile yaz aylarında yaşanabilecek su krizini bir nebze olsun çözdüğü açıklandı.

"Kentsel altyapımızı iklim değişikliğine hazır hale getirmemiz lazım"

Aralık ayında Muğla bölgesine hem yağmur, hem de yüksek kesimlere yağan kar yağışı sonrası barajlar ve akarsular için önemli katkı sunacağını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Küresel iklim değişikliği dünya çapında etkilerini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde de ülkemizde bu etkileri çok yoğun bir şekilde hissettik. Özellikle Karadeniz bölgesinde çok sayıda taşkınlara maruz kaldık. İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yoğun kuraklık etkilerine maruz kaldık. Kıyı Ege Bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde orman yangınlarına maruz kaldık. Bu etkilerin sonucu olarak ülkemiz yoğun bir şekilde su krizi ile karşı karşıya kalmıştı. Kış aylarının gelmesi ile beraber kar yağışı ve soğuk hava hareketlerini hissetmeye başladık. İklim değişikliğinin etkilerini genelde yağışın azalması olarak ifade etmemize rağmen bizim için esas önemli olan yağış rejiminin sürekli olması. Şiddetli yağan yağışlar akıya geçerek kentsel alanlarda taşkına sebebiyet veriyor. Aynı zamanda yer altı su seviyesinin artmasına neden olmuyor. Kar yağışı ise yüksek kotlu noktalarda düştüğü noktada kalarak özellikle yaz aylarının gelmesi ile beraber yer altı suyunu besliyor, göllerimizi besliyor, akarsularımızı ve kaynaklarımızı besliyor. Bu noktada da kar yağışı bizim için oldukça önemli. Bizim yapmamız gereken, kentsel altyapımızı iklim değişikliğinin etkilerine hazırlıklı hale getirmemiz lazım. Yüksek yağış aldığı zaman bunları tutacak rezarvaurlarımız olması lazım. Kentsel alanlarımızda, şehirlerimizde taşkın oluşturmayacak alt yapının geliştirilmesi lazım. Bunları kış aylarında gelen yağışı yaz aylarında kullanacak mekanizmaların oluşturulması lazım" dedi.

Kar yağışı göl ve akarsular için can suyu oldu
Kar yağışı göl ve akarsular için can suyu oldu
Kar yağışı göl ve akarsular için can suyu oldu
Kar yağışı göl ve akarsular için can suyu oldu

Akarsu, Aralık, Muğla, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar yağışı göl ve akarsular için can suyu oldu - Son Dakika


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