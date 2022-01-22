Kar yağışı Güneydoğu'da çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

HALİL İBRAHİM SİNCAR/ AHMET KAPLAN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım kentlerinden Diyarbakır ve Mardin'de tarım sektörü temsilcileri ile çiftçiler kar yağışını sevinçle karşıladı.

Yurdun geniş bölümünde etkili olan, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkileyen kar, birçok kişi için çileye dönüşürken çiftçiye umut oldu.

Türkiye'de ekilebilen tarım alanı bakımından önemli bir konumda bulunan bölgede, yağışların mevsim normallerinin altında gerçekleşmesi nedeniyle kuraklık endişesi yaşayan çiftçilerin yüzü, son günlerdeki yoğun karla güldü.

Çiftçi için adeta can suyu olan kar, başta hububat olmak üzere tarımsal ürünlerde yüksek rekolte beklentisini de artırdı.

"Yağışını mutlulukla izledik, inşallah bereketini de göreceğiz"

Türkiye Ziraatçılar Derneği Mardin İl Temsilcisi ve çiftçi İbrahim Halil Kuzu, AA muhabirine, bereketli topraklara sahip Mardin Ovası'nda çiftçinin genellikle makarnalık ve ekmeklik buğday, ikinci ürün olarak da mısır ve pamuk yetiştirdiğini söyledi.

Kuzu, son iki yıldır yeterli yağış düşmemesinden çiftçilerin olumsuz etkilendiğini ifade ederek, "Birkaç gündür kuvvetli kar yağışı oldu. Kar yağmadan önce bu arazilerde sulama yapıyorduk. Kar yağışıyla durdurduk. Bu yağışla bir aya kadar da sulamaya ihtiyaç duyulmaz." dedi.

Kuraklıktan sonra kar yağışının yüzlerini güldürdüğünü dile getiren Kuzu, "Taban suyunu dengede tutan en iyi yağış kar. Kar yavaş yavaş erir, toprağın altına girer ve ekinler çıkar. Karın yağışını mutlulukla izledik, inşallah bereketini de göreceğiz. Kar demek verim demek, bol mahsul demek. Allah hastalıktan da korursa çok güzel mahsul alacağız." ifadelerini kullandı.

"Kar toprağı besliyor"

Kızıltepe ilçesinin kırsal Akyazı Mahallesi'nde çiftçi İdris Kuzu da kar yağmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kuzu, bu kar yağışının çok iyi olduğunu aktararak, "Yer altındaki su oranı yükselecek. Karın yağması bütün çiftçilerin yüzünü güldürdü. Çünkü kar toprağı çok iyi besliyor. Kurak bir dönemden çıktığımız için çok güzel oldu." dedi.

"Daha iyi verim alacağız"

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Bağpınar Mahallesi'nde çiftçi Mehmet Güzelsoy, sulama imkanları bulunmadığından kuru tarım yaptıklarını, mercimek, buğday ve arpa yetiştirdiğini söyledi.

Güzelsoy, geçen yıl hem bölgede hem de Türkiye'de kuraklık yaşandığını dile getirerek, Kovid-19 salgınından dolayı tarımın öneminin daha da arttığına işaret etti.

"Dünyadaki fiyat artışları ülkemizi de etkiledi. Girdi maliyetlerimiz arttı." diyen Güselsoy, bu yıl kuraklık riski nedeniyle ekim yaparken de endişe duyduklarını söyledi.

Güzelsoy, "Kar yağışı sevinçle karşıladığımız bir olay. Yer altı kaynak suları açısından daha iyi. Kar zararlılarla mücadele anlamında da çiftçi için çok önemli. Daha iyi verim alacağız diye düşünüyorum." dedi.

Kar yağışını dört gözle beklediklerini anlatan Güzelsoy, "Kar bütün sıkıntılarımızı, kuraklıkla ilgili korkumuzu bitirdi. Kar yağışıyla rahat bir uyku çektik. Meteoroloji verilerine göre gelecek hafta da kar yağışı bekliyoruz. Temennimiz daha fazla kar yağması." ifadelerini kullandı.

"İki gecedir rahat bir uyku çekiyorum"

Karaçalı Mahallesi Muhtarı ve çiftçi Fuat Cömert de geçen sezon kuraklık sıkıntısı çektiklerini, bu yıl da aynı korkuyu duyduklarını belirtti.

Cömert, havanın kurak geçmesinden dolayı tarlada zararlıların oluşmaya başladığına dikkati çekerek, "Kar, bizim için büyük bir nimet. Karın bize büyük faydası var. Sulamadan, ilaçlamadan tasarruf ediyoruz." diye konuştu.

Kar yağışının tarımsal üretimde fayda sağladığını anlatan Cömert, "İki gecedir rahat bir uyku çekiyorum. Allah'a binlerce kez şükür ki kar yağdı, çok mutluyuz. Temennimiz yağışların devam etmesi. İnşallah nisan ve mayısa kadar yağış devam eder. Daha güzel verim alır, daha güzel günler yaşarız." dedi.

Cömert, verimin iyi olmasının tarımsal ürünlerin fiyatını da etkileyeceğini aktardı.