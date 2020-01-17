Kar yağışı Gürün'ü beyaza bürüdü - Son Dakika
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Kar yağışı Gürün'ü beyaza bürüdü

6 saat önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Kar yağışı Gürün'ü beyaza bürüdü, System.String[]

Sivas'ın Gürün ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.


Gürün ilçesinde etkisini hissettiren dondurucu soğuğun ardından sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar kartpostallık görüntüler oluştururken, yarıyıl tatiline giren öğrenciler kar yağışı ve karne sevincini bir arada yaşadı. Ev ve iş yerlerinin önünde biriken karlar vatandaşlar tarafından temizlendi. İlçeden geçen Kayseri- Malatya karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, 60 köy yolu ulaşıma kapandı.


Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. - SİVAS

Sivas, Sabah, Gürün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:22 Kaynak: İHA
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