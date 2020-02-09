Kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde bulunan tarihi yerler ayrı bir güzelliğe büründü.

Kış turizm merkezlerinden Erzurum'da, iki gündür etkili olan yoğun kar yağışının ardından kentte bulunun Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Üçkümbetler ve Yakutiye Medresesi havadan görüntülendi.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği tarihi mekanlar, beyaz örtüyle kaplı haliyle havadan farklı bir güzellik sundu.

Kartpostallık görüntüler sunan tarihi mekanların kuş bakışı manzarası seyir zevki yaşatıyor.