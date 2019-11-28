Son Dakika Haberleri: Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Son Dakika Güncel Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Ağrı'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan soğuk hava ve yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle çevre yolundaki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Okula gitmek için sabah evden çıkan öğrenci ve vatandaşlar, kara hazırlıksız yakalandı. Kar yağışıyla araçlar ve ağaçların beyaz örtüyle kaplanması, güzel görüntüler oluşturdu.

Yüksek kesimlerde bulunan köylerdeki çocuklar da kar topu oynayıp gönüllerince eğlendi. Eleşkirt ilçesinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den 6 ilimize kar yağışı uyarısı!
Ağrı'da kar yağışının başlamasıyla, akıllara olay olan Ağrılı amcanın videosu geldi Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:45:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]