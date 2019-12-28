Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Şırnak'ın Uludere ilçesinde araçlarıyla karda mahsur kalan 3 kişi, İl Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde araçlarıyla karda mahsur kalan 3 kişi, İl Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.

Uludere ilçesinde 2 gündür süren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede kar yağışı sonucu 2 köy yolu ulaşıma kapanırken, Uzungeçit beldesi Beyaz Tepe mevkisinde 73 AC 187 plakalı otomobilde 3 kişi mahsur kaldı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin 3 saatlik yol temizleme çalışması sonucunda araçtaki 3 kişi kurtarıldı.

Beytüşşebap ilçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 1 metreyi aştı. İlçede bazı kesimlerde elektrik kesintisi yaşanıyor.

İlçede, kapalı olan 9 köy ve 2 mezra yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Uzungeçit, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:30 Kaynak: AA
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