Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Mahsur kalan minibüsün kurtarılması Ekiplerin çalışması Şırnak, Elazığ ve Siirt'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi Siirt Siirt'te de kar yağışından dolayı 4 köy yolu ulaşıma kapandı, karda mahsur kalan 2 minibüs kurtarıldı.

Mahsur kalan minibüsün kurtarılması Ekiplerin çalışması Şırnak, Elazığ ve Siirt'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi Siirt Siirt'te de kar yağışından dolayı 4 köy yolu ulaşıma kapandı, karda mahsur kalan 2 minibüs kurtarıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, kar yağışından dolayı Pervari ilçesinde 12 köy, Şirvan ilçesinde 4 köy yolunun ulaşıma kapandığını, yapılan çalışmalarla 12 köy yolunun ulaşıma açıldığını bildirdi. Köylerle ulaşımın sağlanması için çalışmaların devam ettiğini belirten Canpolat, "Halen 4 köy yolu ulaşıma kapalı. Ekiplerimiz yoğun mücadele sürdürüyor. Havaların iyi gitmesi durumunda tüm köy yolları ulaşıma açılacak." dedi. Yoldan mahsur kalan bir minibüsün ekipler tarafından kurtarıldığını ifade eden Canpolat, vatandaşların yolda mahsur kalmaması için tüm ihbarların değerlendirildiğini aktardı. Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri de Şirvan-Cevizlik yolunda karla mücadele çalışmaları sürdürüyor. Ekipler, Oya-Cevizlik yolunda karda mahsur kalan 1 minibüsü kurtardı.

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