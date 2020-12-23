Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
23.12.2020 16:54
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nden görüntüler Yolda biriken kar Karlı yolda ilerleyen araçlar Muhabirin anonsu Araçların yolda ilerlemesi Van'da etkili olan kar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı VAN - Van'da dünden bu yana yağan kar, hayatı...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Van- Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nden görüntüler
Yolda biriken kar
Karlı yolda ilerleyen araçlar
Muhabirin anonsu
Araçların yolda ilerlemesi Van'da etkili olan kar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı
VAN - Van'da dünden bu yana yağan kar, hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş Geçidinde kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Karla mücadele ekipleri, yolda çalışma başlattı.
Son Dakika Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Yasa dışı yollardan maymun alan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı AB, Türkiye'deki mültecilere yardım programlarını 2022'ye kadar uzattı AK Partili Çalık: Kılıçdaroğlu'nun şehit annesine 121 TL aylık bağlandı ifadesi kesinlikle yalandır Pınar'ın katledildiği evdeki keşifte kahreden detay! Nasıl yaktığını anlatması için varil getirildi İzmir'de ilginç olay: 'Sokak benim' dedi, beton çitlerle kapattı Son Dakika: İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam