Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Kar yağışı ve tipi
Kar ve tipide yürüyen vatandaşlar
Karla kaplı alanlar
Kara gömülen araçlar
Trafikte seyreden araçlar
BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 290 köy yolunun kapandığını belirtti.
Kar nedeniyle beyaza bürünen kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri yollarda kar küreme çalışması yaptı.
Kaynak: AA
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