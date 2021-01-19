Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

19.01.2021 15:30

Kar yağışı ve tipi Kar ve tipide yürüyen vatandaşlar Karla kaplı alanlar Kara gömülen araçlar Trafikte seyreden araçlar BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı ve tipi

Kar ve tipide yürüyen vatandaşlar

Karla kaplı alanlar

Kara gömülen araçlar

Trafikte seyreden araçlar

BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 290 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kar nedeniyle beyaza bürünen kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri yollarda kar küreme çalışması yaptı.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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