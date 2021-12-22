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KASTAMONU - Kar yağışı Bozkurt'ta etkili oluyor - Son Dakika

KASTAMONU - Kar yağışı Bozkurt'ta etkili oluyor

22.12.2021 10:12

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde geceden itibaren etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde geceden itibaren etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 25, köylerde 80 santimetreye, ilçenin en yüksek mevkisi olan Göynük Dağı'nda ise 1,5 metreye ulaştı.

İlçeye bağlı 32 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, daha önce açılan köy yollarının da tekrar ulaşıma kapanmasına yol açtı.

Belediye ekipleri, konteyner iş yerlerinin önlerini de iş makinesiyle temizliyor.

Özel İdare ve belediye ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KASTAMONU - Kar yağışı Bozkurt'ta etkili oluyor
KASTAMONU - Kar yağışı Bozkurt'ta etkili oluyor
KASTAMONU - Kar yağışı Bozkurt'ta etkili oluyor
KASTAMONU - Kar yağışı Bozkurt'ta etkili oluyor
KASTAMONU - Kar yağışı Bozkurt'ta etkili oluyor
KASTAMONU - Kar yağışı Bozkurt'ta etkili oluyor
KASTAMONU - Kar yağışı Bozkurt'ta etkili oluyor
KASTAMONU - Kar yağışı Bozkurt'ta etkili oluyor
KASTAMONU - Kar yağışı Bozkurt'ta etkili oluyor
KASTAMONU - Kar yağışı Bozkurt'ta etkili oluyor
KASTAMONU - Kar yağışı Bozkurt'ta etkili oluyor
KASTAMONU - Kar yağışı Bozkurt'ta etkili oluyor

Beytüşşebap, Şırnak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Kar yağışı Bozkurt'ta etkili oluyor - Son Dakika


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