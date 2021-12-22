Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde geceden itibaren etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar kalınlığı ilçe merkezinde 25, köylerde 80 santimetreye, ilçenin en yüksek mevkisi olan Göynük Dağı'nda ise 1,5 metreye ulaştı.
İlçeye bağlı 32 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, daha önce açılan köy yollarının da tekrar ulaşıma kapanmasına yol açtı.
Belediye ekipleri, konteyner iş yerlerinin önlerini de iş makinesiyle temizliyor.
Özel İdare ve belediye ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › KASTAMONU - Kar yağışı Bozkurt'ta etkili oluyor - Son Dakika