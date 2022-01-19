Boztepe kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika

Ordu'da Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte kar nedeniyle kapanan 402 mahalle ve grup yolunun tamamı ulaşıma açıldı. 421 iş makinesi ve 491 personel ile ulaşıma açılan yollarda tuzlama çalışması yapıldı.

Şehrin önemli turistik alanlarından 530 rakımlı Boztepe de kar yağışıyla beyaza büründü. Boztepe'ye çıkanlar, eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çektirdi, kar topu oynadı.

Lise öğrencisi Ercüment Yanık, AA muhabirine, arkadaşlarıyla karın tadını çıkardıklarını, kendileri için unutulmaz bir gün olduğunu söyledi.