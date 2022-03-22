Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

22.03.2022 14:23

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yağışın geçen haftadan itibaren aralıklarla etkisini sürdürdüğü iç kesimdeki yüksek rakımlı ilçelerde, kar kalınlığı yer yer 2,5 metreyi geçti.

Gürgentepe ilçesinde ulaşımda aksamalar yaşanırken, park halindeki bazı araçların kar altında kaldığı görüldü.

Gölköy ilçesinde ise Şehit Yaşar Biçer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölye sınıflarının bulunduğu prefabrik binanın çatısı, karın ağırlığıyla çöktü. İlçedeki sanayi sitesinde 3 iş yerinin sundurmasında da karın ağırlığıyla çökme meydana geldi.

Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, AA muhabirine, ilçede devam eden yağış sebebiyle yaklaşık 2,5 metre kar olduğunu söyledi.

Mahalle yollarının yüzde 50'sinin kapandığını aktaran Şahin, "Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi olarak karla mücadelemiz devam ediyor. Yolları açıyoruz. Hasta vatandaşlarımıza yardımcı olunuyor. Okullar tatil edildi. Vatandaşlarımızın genel durumunda herhangi bir sıkıntı yok ama kış bizi bayağı zorladı." dedi.

Şahin, hava tahminlerine göre, yağışın cumartesi günü sona ermesinin beklendiğini, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için gereken ihtiyaçların giderildiğini belirtti.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

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Gürgentepe, Hisarcık, Ordu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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