Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

1 saat önce

Düzce'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Düzce'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde iki gündür süren kar yağışı, etkisini artırdı. Yığılca ilçesinde taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

İl Özel İdaresi müdürülüğüne bağlı ekiplerin köy yollarında çalışmalarını sürdürürken ilçe genelinde kapalı köy yolunun bulunmadığı belirtildi.

Kar kalınlığı kent merkezinde 15, Yığılca ve Kaynaşlı ilçesinde 40 santimetreye ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:14 Kaynak: AA

Kaynaşlı, Yığılca, Düzce, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

İstanbul'da Okulların Tatil Edilmesini İsteyen Öğrenciler, İstanbul Valisi'ni Mesaj Yağmuruna Tuttu Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 6 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 20:59:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]