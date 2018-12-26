Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
1 saat önce
Düzce'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Düzce
'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yığılca
ve Kaynaşlı
ilçelerinde iki gündür süren kar yağışı, etkisini artırdı. Yığılca ilçesinde taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi. Kar
yağışını fırsat bilen çocuklar ise kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.
İl Özel İdaresi müdürülüğüne bağlı ekiplerin köy yollarında çalışmalarını sürdürürken ilçe genelinde kapalı köy yolunun bulunmadığı belirtildi.
Kar kalınlığı kent merkezinde 15, Yığılca ve Kaynaşlı ilçesinde 40 santimetreye ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:14 Kaynak: AA
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