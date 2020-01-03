Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

7 saat önce

Adıyaman'da etkili olan kar ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

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Adıyaman'da etkili olan kar ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.


Kar yağışı nedeniyle Çelikhan, Sincik ve Kahta ilçelerinde bazı yerleşim yerlerine ulaşılamıyor. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı 9 köy 14 mezra, Kahta ilçesine bağlı 5 mezra, Sincik ilçesine bağlı 5 köy 12 mezra olmak üzere toplam 14 köy 31 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Adıyaman Sincik- Malatya karayolu da kar yağışı nedeniyle kapandı.


İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Çelikhan, Sincik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:57 Kaynak: İHA
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