Kar yağışı, hayvanlarını otlatan çobanlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

Kar yağışı, hayvanlarını otlatan çobanlara zor anlar yaşattı

AĞRI - Ağrı'da merada koyun sürüsünü otlatan çobanlar, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ağrı merkeze bağlı Yukarı Küpkıran Köyü'ne ait meralarda hayvanlarını otlatırken bir anda bastıran kar yağışına yakalanan çobanlar, yağan karla beraber sürünün üşümesinden dolayı zor anlar yaşadı. Kar yağışının etkili olmasından dolayı sürüyü gütmekte zorlanan çobanlar sürüyü tekrar eve götürmek zorunda kaldı.

'Mevsimin ilk karı olduğu için çok zorlandık'

Sürüyü otlatırken kara yakalandıklarını ve bu yüzden dolayı çok zorlandıklarını dile getiren çobanlardan Aykut Sayar, "Hayvanları sabah erken saatlerde otlatmaya çıkarttık. Ancak kar yağışına yakalandık. Kar yağışının ilk günü olduğu için hayvanlar üşümesin diye sürüyü tekrar eve götüreceğiz. Mevsimin ilk karı olduğu için çok zorlandık. Hem hayvanlarımız üşüyor hem de biz üşüyoruz. Şu anda sürüyü eve götürüyoruz." dedi.

'Hava soğuk olduğu için hayvanları eve götüreceğiz'

Soğuk havalardan dolayı hayvanlarının hastalık kapmamsı için hayvanlarını içerde tutacaklarını kaydeden Yasin Sayar, "Karın yağması bizi bayağı bir zorladı. Sabah erken çıktık sürüyü otlatmaya o saatlerde hava biraz esiyordu ama kar yoktu. Öğlene doğru sürüyü otlatırken bir anda kar bastırdı. Kara yakalandık. Şu anda eve doğru gidiyoruz. Gerçekten bugün çok zor durumdayız. Hava soğuk olduğu için hayvanları eve götüreceğiz. Hayvanlar üşüdüğü için eve götüreceğiz. Hayvanlarımızı bugün içerde yemleyeceğiz. Soğuktan dolayı hastalık kapmasın diye hayvanları içerde tutacağız." ifadelerini kullandı.