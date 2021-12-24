Üye Girişi
Kar yağışı ile beyaza bürünen tabiat parkı tıklım tıklım doldu - Son Dakika

Kar yağışı ile beyaza bürünen tabiat parkı tıklım tıklım doldu

24.12.2021 15:42

Kar yağışı ile beyaza bürünen tabiat parkı tıklım tıklım doldu KOCAELİ Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kar kalınlığının yükselmesiyle beraber vatandaşlar doğa ile içi içe olan tabiat parkının eşsiz manzarasına akın ediyor.

Kar yağışı ile beyaza bürünen tabiat parkı tıklım tıklım doldu

KOCAELİ Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kar kalınlığının yükselmesiyle beraber vatandaşlar doğa ile içi içe olan tabiat parkının eşsiz manzarasına akın ediyor. Doğaseverler, konaklamak için adeta akın ediyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan ve Gölcük Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Eriklitepe Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza bürünerek karpostallık görüntüler oluşturuyor. Hafta sonunu şehir dışından uzak, doğa ile iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar ailesi ile birlikte Eriklitepe Tabiat Parkı'na akın ediyor. Gündüz ve gece eşsiz manzarası ile vatandaşları mest eden Eriklitepe Tabiat Parkı'nda konaklamak isteyen vatandaşlar bungalov evlerde kalabiliyor. Doğaseverlerin konaklamak için sıraya girdiği tabiat parkında haftasonu rezervasyonların Nisan ayına kadar dolduğu öğrenildi. İki oda, bir salon, banyo ve açık mutfaktan oluşan bungalov tipi evlerde vatandaşlara tüm olanaklar sağlanıyor.

Öte yandan Eriklitepe'de drone ile çekilen görüntüler izleyenleri mest ediyor.

Kar yağışı ile beyaza bürünen tabiat parkı tıklım tıklım doldu
Kar yağışı ile beyaza bürünen tabiat parkı tıklım tıklım doldu
Kar yağışı ile beyaza bürünen tabiat parkı tıklım tıklım doldu

YORUMLAR
500

Kocaeli, Gölcük, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar yağışı ile beyaza bürünen tabiat parkı tıklım tıklım doldu - Son Dakika


Bulgarlar bu sefer üzgün: Keşke 2-3 gün önce gelseydik Bulgarlar bu sefer üzgün: Keşke 2-3 gün önce gelseydik         
15:28
"Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı         
14:49
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören         
14:12
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak         
13:44
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçların gerçek fiyatını ortaya çıkaran bu yöntem tam size göre Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçların gerçek fiyatını ortaya çıkaran bu yöntem tam size göre         
12:13
Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı         
11:32
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı         
10:45
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak         
07:46
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23

Son Dakika Haberleri
15:28 Bulgarlar bu sefer üzgün: Keşke 2-3 gün önce gelseydik
15:26 Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dolarla ilgili çarpıcı sorular: Neden izin verdiniz?
15:15 Aleyna Tilki'nin Haldun Demirhisar'la görüntülenmesine annesinden yorum: Onlar 4 yıldır arkadaş
15:14 Ünlü fast-food zincirinde skandal olay!
14:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dolar yükselince fiyat yükseltenlerin indirim yapmasını bekliyoruz
14:44 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz aylarında bambaşka bir ekonomik iklime gireceğiz
14:33 Boris Johnson'ın koronavirüs yasağı sebebiyle kızı işsiz kaldı
14:28 Kırmızı Oda'da bugün; Toplumda bir şey değişmediyse hepimize yazıklar olsun
14:25 Kur korumalı mevduatta kur düşerse, farkı hesap sahibi ödeyecek
13:53 Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 15:50:40. #1.13#
SON DAKİKA: Kar yağışı ile beyaza bürünen tabiat parkı tıklım tıklım doldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement