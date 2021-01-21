Kar yağışı ile beyaza gürünün Üçkaya Vadisi'nde kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Her mevsim ayrı bir güzellik sunan Üçkaya Vadisi'nin karlar altındaki görüntüsü ilgi çekti.

Ağaçları, akarsuları ve sarp kayalıklarıyla bilinen 26 kilometre uzunluğundaki vadi, kar yağışıyla beyaza bürünüp güzel görüntülere sahne oldu.

Iğdır 'da bulunan Üçkaya Vadisi'nde bölgede etkili olan kar yağışıyla gözleri kamaştıran görüntüler oluştu.

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