Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı ile Buz Tutan Karagöl Hayran Bıraktı

Kar Yağışı ile Buz Tutan Karagöl Hayran Bıraktı

46 dakika önce

Kar yağışı ile buz tutan Karagöl hayran bıraktıARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesine 25 kilometre uzaklığındaki Karagöl yağan yoğun kar yağışı nedeniyle donarak buz tuttu.

Kar yağışı ile buz tutan Karagöl hayran bıraktı

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesine 25 kilometre uzaklığındaki Karagöl yağan yoğun kar yağışı nedeniyle donarak buz tuttu.
Bahar ayında renk şöleni ile görenleri kendisine hayran bırakan Karagöl aynı zamanda her yıl yerli ve yabancı binlerce turiste de ev sahipliği ediyor. 2002 yılında bakanlar kurulu kararı ile tabiat parkı ilan edilen Karagöl bu kez de karın yağmasıyla görenleri kendisine hayran bıraktı. Kar yağışı ile adeta gelinlik giymiş gibi beyaza bürünen Karagöl, soğuk nedeniyle buz tutunca ortaya renkli görüntüler çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:58 Kaynak: İHA

Artvin, Borçka, Kar, Karagöl, Yerel
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