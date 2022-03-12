Kar yağışı İstanbul'u felç etti! Araçlar ilerlemekte zorluk çekti - Son Dakika
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Kar yağışı İstanbul'u felç etti! Araçlar ilerlemekte zorluk çekti

12.03.2022 21:50

İstanbul'da Perşembe gününden bu yana yer yer etkili olan kar yağışı bugün akşam saatlerinde iyice şiddetlendi. Evlerine dönen vatandaşlar zor anlar yaşarken sürücüler ise ilerlemekte zorluk yaşadı.

Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar fırtınası etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle ortalık beyaza büründü.

TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK OLUŞTU

Cevizlibağ'da araçlarını yol kenarına bırakan vatandaşlar, toplu taşımaya yöneldi. Toplu taşımada da bir yoğunluk oluşurken, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Kar yağışı İstanbul'da etkisini artırdı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

KÖPRÜ ÇIKIŞINDA SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI

İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran karla birlikte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler otomobillerini çıkarmak için yoğun uğraş verdi. O anlar görüntülere yansıdı.

Kar yağışı İstanbul'da etkisini artırdı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

ANADOLU YAKASI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve Maltepe ilçelerinde günün ilk saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçlar da kar yağışı nedeniyle rampalarda ilerlemekte zorlandı. Ayrıca vatandaşların da yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.

Kar yağışı İstanbul'da etkisini artırdı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

ŞİLE'DE ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Çekmeköy ve Sancaktepe'de de tipi şeklinde görülen kar yağışı etkili oluyor. Şile otobanında seyreden araçlar yoğun yağıştan ötürü güçlükle ilerliyor.

Kar yağışı İstanbul'da etkisini artırdı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti
Kar yağışı İstanbul'da etkisini artırdı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti
Kar yağışı İstanbul'da etkisini artırdı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti
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Son Dakika Yaşam Kar yağışı İstanbul'u felç etti! Araçlar ilerlemekte zorluk çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yağışı İstanbul'u felç etti! Araçlar ilerlemekte zorluk çekti - Son Dakika
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