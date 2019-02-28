Kar Yağışı İstanbul'un Yüksek Kesimlerinde Etkili Oluyor
1 saat önce
İstanbul'da bazı bölgelerde yağmur ve dolu etkili olurken, yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oluyor.
İstanbul
'da bazı bölgelerde yağmur ve dolu etkili olurken, yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oluyor.
Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da beklenen yağmurun başlamasının ardından bazı bölgelerde dolu ile birlikte yağmur etkili oluyor. İstanbul'un yüksek kesimlerinde ise kar etkisini gösteriyor. Kar
yağışının etkili olduğu yerlerden Aydos Ormanı ve çevresi beyaza büründü. Kar yağışı sebebi ile arabaların rampa çıkmakta zorlandığı görüldü. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:18 Kaynak: İHA
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