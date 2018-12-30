Kar Yağışı - Kahramanmaraş
11 dakika önce
- Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Kent Merkezinde kar yağışı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
- Kahramanmaraş- Kayseri
karayolu
Kent Merkezinde kar yağışı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar
yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:59 Kaynak: AA
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