Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı - Kahramanmaraş

Kar Yağışı - Kahramanmaraş

11 dakika önce

- Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Kent Merkezinde kar yağışı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar Yağışı - Kahramanmaraş, System.String[]
- Kahramanmaraş- Kayseri karayolu
Kent Merkezinde kar yağışı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:59 Kaynak: AA

Kayseri, Kahramanmaraş, Kar, Güncel
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