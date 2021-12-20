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Kars'ta kardan kapalı 50 köy yolundan 34'ü açıldı - Son Dakika

Kars'ta kardan kapalı 50 köy yolundan 34'ü açıldı

20.12.2021 09:40

KARS'ta hafta sonu aralıklarla etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

KARS'ta hafta sonu aralıklarla etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kapalı 50 köy yolundan 34'ü ulaşıma açılırken, diğer köylerde çalışmalar sürüyor.

Kars'ta 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 50 köyün yolu, ulaşıma kapandı. Merkeze bağlı Karakale köyünde, yolda mahsur kalanlar olduğunun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, harekete geçti. Greyderler ile kar temizliği yapılarak, yollarda kalan araçlar kurtarıldı, köylüler ise traktörlerle çalışmalara destek verdi. Kapalı 50 köy yolundan 34'ü ulaşıma yeniden açılırken, diğer köylerde de çalışmalar devam ediyor.


Kars'ta kardan kapalı 50 köy yolundan 34'ü açıldı
Kars'ta kardan kapalı 50 köy yolundan 34'ü açıldı
Kars'ta kardan kapalı 50 köy yolundan 34'ü açıldı
Kars'ta kardan kapalı 50 köy yolundan 34'ü açıldı
Kars'ta kardan kapalı 50 köy yolundan 34'ü açıldı
Kars'ta kardan kapalı 50 köy yolundan 34'ü açıldı
Kars'ta kardan kapalı 50 köy yolundan 34'ü açıldı
Kars'ta kardan kapalı 50 köy yolundan 34'ü açıldı

Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kars'ta kardan kapalı 50 köy yolundan 34'ü açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta kardan kapalı 50 köy yolundan 34'ü açıldı - Son Dakika
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