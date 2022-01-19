Üye Girişi
Kar yağışı kazalara neden oldu, vatandaşlar kazada yola akan mazotu bidonlarla kurtarmaya çalıştılar - Son Dakika

Kar yağışı kazalara neden oldu, vatandaşlar kazada yola akan mazotu bidonlarla kurtarmaya çalıştılar

19.01.2022 00:36

Kar yağışı kazalara neden oldu, vatandaşlar kazada yola akan mazotu bidonlarla kurtarmaya çalıştılar Esnafın kaza yapan sürücülere ve görevlilere çay ikram etmesi yürekleri ısıttı Nevşehir Kayseri karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı Nevşehir'de akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı...

Kar yağışı kazalara neden oldu, vatandaşlar kazada yola akan mazotu bidonlarla kurtarmaya çalıştılar

Esnafın kaza yapan sürücülere ve görevlilere çay ikram etmesi yürekleri ısıttı

Nevşehir Kayseri karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı çok sayıda maddi hasarlı kazaya neden oldu.

2000 Evler Mahallesi Üniversite Kavşağında meydana gelen trafik kazasında sürücüleri belirlenemeyen 01 plakalı otomobil ile 31 plakalı tır çarpıştı. Kaza esnasında tırın depo su alt kısımdan delinince litrelerce mazot yola aktı. Çevrede bulunan esnaflar kovalar ve su bidonları getirerek mazotun yola akmasını engellemeye çalıştılar.

Olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yoldaki buzlanma ve yola dökülen mazot nedeniyle Nevşehir Kayseri karayolu Nevşehir istikametine trafiğe geçici süre ile kapatıldı.

Çevrede bulunan esnafların kaza yapan sürücü ve görevli ekiplere çay ikram etmesi yürekleri ısıttı.

Kara yolları ekipleri kaza yerinde tuzlama çalışması ve yola dökülen mazot temizliği yaptı.

Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla karayolu tekrar trafiği açıldı.

Kar yağışı kazalara neden oldu, vatandaşlar kazada yola akan mazotu bidonlarla kurtarmaya çalıştılar
Kar yağışı kazalara neden oldu, vatandaşlar kazada yola akan mazotu bidonlarla kurtarmaya çalıştılar
Kar yağışı kazalara neden oldu, vatandaşlar kazada yola akan mazotu bidonlarla kurtarmaya çalıştılar

YORUMLAR
500

Üniversite, Nevşehir, Kaza, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar yağışı kazalara neden oldu, vatandaşlar kazada yola akan mazotu bidonlarla kurtarmaya çalıştılar - Son Dakika


Gülben Ergen'den şarkıcı İzzet Yıldızhan'a olay gönderme! Gülben Ergen'den şarkıcı İzzet Yıldızhan'a olay gönderme!         
00:43
Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı! Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı!         
19:24
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı         
11:32
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Kar geri geliyor, İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor! Meteoroloji 19 ili uyardı Kar geri geliyor, İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor! Meteoroloji 19 ili uyardı         
10:50
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Konyaspor'dan bir vefa daha! Ahmet Çalık'ın ücreti ailesine ödenecek Konyaspor'dan bir vefa daha! Ahmet Çalık'ın ücreti ailesine ödenecek         
10:19
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
00:42 Gülben Ergen'den şarkıcı İzzet Yıldızhan'a olay gönderme!
00:33 Asgari ücreti bilen AK Parti'ye yakın gazeteci, 3600 ek gösterge ve EYT için tarih verdi
00:25 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!
00:16 Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili ortak metne son şekli verildi
00:08 Bakanlığın metro hattını onaylamama sebebine İBB'den tepki: 311 gün sonra yanıt vermeniz takdire şayan
23:33 Söndürülemeyen petrol boru hattı için Vali'den ilk açıklama: Can kaybımız yok
23:11 Beyaz Saray: Rusya'nın Ukrayna'ya her an saldırabileceği bir aşamadayız
22:59 Penaltı noktasındaki karları temizleyen Malatyalı futbolculara sulu şaka
22:55 Hindistan'da dört kollu ve dört bacaklı bebek infial yarattı!
22:31 Kulübün paylaşımına alev emojisi attı! Fenerbahçe'nin ilk transferi Szalai'nin kankası çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 01:01:27. #1.13#
SON DAKİKA: Kar yağışı kazalara neden oldu, vatandaşlar kazada yola akan mazotu bidonlarla kurtarmaya çalıştılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement