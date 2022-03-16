Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi - Son Dakika
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Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

16.03.2022 12:00
Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Van'da etkili olan kar yağışından dolayı kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklarda asılı kalırken, tır ise yoldan çıktı.

Van'da etkili olan kar yağışından dolayı kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklarda asılı kalırken, tır ise yoldan çıktı.

Alınan bilgilere göre ilk kaza, İpekyolu Caddesi üzerindeki Çatak Durağı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 EV 947 plakalı Toyota marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle kontrolden çıktı. Hızını alamayan otomobil refüjdeki demir korkuluklarda asılı kalırken, sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

İkinci kaza ise Gürpınar- Gevaş karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir tır, yolun kaygan olmasından dolayı yoldan çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği her iki kazada yaralanan olmazken, sürücülerin kar yağışından dolayı trafikte daha dikkatli seyretmeleri uyarısı yapıldı. - VAN

Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

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Otomobil, İpekyolu, Van, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi - Son Dakika
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