Kar Yağışı Kazaları Beraberinde Getirdi, Kontrolden Çıkan Araçlar Böyle Birbirine Girdi
1 saat önce
Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi, kontrolden çıkan araçlar böyle birbirine girdiKONYA - Konya'da kar yağışı sonrası şehir merkezinde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.
Kar
yağışı kazaları beraberinde getirdi, kontrolden çıkan araçlar böyle birbirine girdi
KONYA - Konya
'da kar yağışı sonrası şehir merkezinde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.
Konya'da etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezinde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Merkez Meram
ilçesi Gödene Mahallesinde yaşanan kazalar ise cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde çok sayıda aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme kaza meydana geldiği görülüyor. Bir başka görüntüde ise yokuştan inen araçların kontrolden çıkarak kaydığı görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:52 Kaynak: İHA
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