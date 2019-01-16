Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Kazaları Beraberinde Getirdi, Kontrolden Çıkan Araçlar Böyle Birbirine Girdi

Kar Yağışı Kazaları Beraberinde Getirdi, Kontrolden Çıkan Araçlar Böyle Birbirine Girdi

1 saat önce

Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi, kontrolden çıkan araçlar böyle birbirine girdiKONYA - Konya'da kar yağışı sonrası şehir merkezinde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi, kontrolden çıkan araçlar böyle birbirine girdi

KONYA - Konya'da kar yağışı sonrası şehir merkezinde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.
Konya'da etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezinde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesinde yaşanan kazalar ise cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde çok sayıda aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme kaza meydana geldiği görülüyor. Bir başka görüntüde ise yokuştan inen araçların kontrolden çıkarak kaydığı görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:52 Kaynak: İHA

Konya, Kar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı! Çok Sayıda Yaralı Var Bingöl'de Yaşlı Kadın Çatıdan Düşen Kar Kütlesinin Altında Can Verdi

Sosyal Medyadan Canlı Yayın Yapan Kişi, Takipçilerinin Gözü Önünde Kendini Astı İstanbul D-100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 22:05:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Kazaları Beraberinde Getirdi, Kontrolden Çıkan Araçlar Böyle Birbirine Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]