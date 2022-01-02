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Son dakika haber | Iğdır'da kar yağdı, maddi hasarlı kaza meydana geldi - Son Dakika

Son dakika haber | Iğdır'da kar yağdı, maddi hasarlı kaza meydana geldi

02.01.2022 20:53

Son dakika habere göre Iğdır'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda fren yapan araç, başka bir araca arkadan çarptı, araçlarda maddi hasar oluştu.

Iğdır'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda fren yapan araç, başka bir araca arkadan çarptı, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarında meydana geldi. Yağan kar yağışı ile birlikte kayganlaşan yolda fren yapan 27 Y 9243 plakalı ticari araç, 76 T 0117 taksiye arkadan çarptı. Çarpma etkisi ile iki araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yeni kazaların meydana gelmemesi için sürücüleri uyardı. - IĞDIR

Son dakika haber | Iğdır'da kar yağdı, maddi hasarlı kaza meydana geldi
Son dakika haber | Iğdır'da kar yağdı, maddi hasarlı kaza meydana geldi
Son dakika haber | Iğdır'da kar yağdı, maddi hasarlı kaza meydana geldi
Son dakika haber | Iğdır'da kar yağdı, maddi hasarlı kaza meydana geldi
Son dakika haber | Iğdır'da kar yağdı, maddi hasarlı kaza meydana geldi
Son dakika haber | Iğdır'da kar yağdı, maddi hasarlı kaza meydana geldi
Son dakika haber | Iğdır'da kar yağdı, maddi hasarlı kaza meydana geldi

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Tragger, Iğdır, kar, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Iğdır'da kar yağdı, maddi hasarlı kaza meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Iğdır'da kar yağdı, maddi hasarlı kaza meydana geldi - Son Dakika
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