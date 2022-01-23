Kar yağışı ile gelen kazalar kamerada - Son Dakika

Kar yağışı ile gelen kazalar kamerada

Kayan araçlar kamerada

Polis aracı virajı alamayarak kaldırıma çarptı

İSTANBUL - Kar yağışı gece saatlerinde beraberi de getirdi. Bağcılar'da kayan araçlar ve karla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler saniye saniye kameraya yansıdı. Bir polis aracının virajı alamayarak kaydığı anlar ve başka bir aracın kayarak bir otomobile çarpması kameralara yansıdı.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kazaları da berberinde getirdi. Yollar beyaz örtü ile kaplanırken araçlar da kaymaya başladı. Bir polis aracı virajı alamayarak kayıp kaldırıma çarptı. Başka bir araçta kayganlaşan yolda duramayarak otomobile çarptı. İkitelli'de ise sürücüler karla kaplı yolda zor anlar yaşadı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.