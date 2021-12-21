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Son dakika haberi! Kar yağışı kazaları peş peşe getirdi - Son Dakika

Son dakika haberi! Kar yağışı kazaları peş peşe getirdi

21.12.2021 16:26

Son dakika 3. sayfa haberi: Kar yağışı kazaları peş peşe getirdi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle peş peşe kazalar meydana geldi.

Kar yağışı kazaları peş peşe getirdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle peş peşe kazalar meydana geldi.

Kdz. Ereğli ilçesinde ilk kaza Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Gül sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bayır aşağı ilçe merkezine inmeye çalışan pikap kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre kayarak yol kenarında park halinde duran bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

İlçede ikinci kaza ise Ereğli- Gülüç arası karayolunun Elmatepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tunahan K. idaresindeki 67 LD 265 plakalı otomobil, Ereğli istikametinden Gülüç istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol üzerinde ki elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken, kaza yapan otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi! Kar yağışı kazaları peş peşe getirdi
Son dakika haberi! Kar yağışı kazaları peş peşe getirdi
Son dakika haberi! Kar yağışı kazaları peş peşe getirdi
Son dakika haberi! Kar yağışı kazaları peş peşe getirdi

Zonguldak, Ereğli, Kaza, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kar yağışı kazaları peş peşe getirdi - Son Dakika


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